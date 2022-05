Onda atmosférica causada pela erupção de vulcão no Tonga deu quatro vezes a volta à Terra em seis dias

Equipa de cientistas de todo o mundo fez uma análise mais detalhada de ondas geradas pela grande erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, no arquipélago de Tonga.

Mais de 70 cientistas de todo o mundo juntaram-se em busca de mais informação sobre as ondas atmosféricas causadas pela erupção do vulcão Hunga, em Tonga. Agora, divulgam os resultados dessa análise e que detalham que a onda mais “poderosa” deu quatro vezes a volta à Terra em seis dias. Conseguiu-se apanhá-la com um certo detalhe e relatar a sua viagem em dois artigos científicos publicados na revista científica Science – não é, portanto, uma volta ficcionada.