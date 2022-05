Universidade do Porto abre mais dois processos a professora acusada de atacar colegas com ácido

A Universidade do Porto (UP) instaurou mais dois processos disciplinares a uma professora da Faculdade de Farmácia, que está acusada de ter atacado dois colegas com um frasco de ácido, no final do ano passado. Já corriam dois procedimentos contra a mesma docente. Depois de o caso ser noticiado, chegaram à direcção da instituição de ensino superior três novas queixas envolvendo a mesma pessoa, que motivaram um novo inquérito. O quarto tem por base a quebra do dever de sigilo num Direito de Resposta enviado a este jornal.