Duarte Marques: “Com Montenegro, o PSD voltará a ser feliz”

O ex-líder da JSD, Duarte Marques, vai apoiar, pela primeira vez, Luís Montenegro como candidato à liderança do PSD. “Ser presidente do PSD exige uma visão de estratégia de longo prazo mas uma enorme capacidade de decidir no dia-a-dia perante o conjunto de agendas, e problemas que surgem. Nesse papel, Luís Montenegro dá uma resposta melhor”, afirmou ao PÚBLICO.