SOS Plantas: alguns sintomas de doenças e como curá-las

Folha

Sintoma: As folhas não têm a cor habitual e parecem baças.

Causa: Muita luz? Infestada com aranhas-vermelhas? Planta subnutrida? Planta suja?

Cura: Desloque a planta para uma posição mais à sombra; examine a parte inferior das folhas para ver se existem teias finas e brancas geradas pela aranha-vermelha, corte as partes da planta que foram afetadas, borrife com inseticida, certifique-se de que o ar ao redor da planta permanece húmido – pulverize a planta regularmente ou coloque-a sobre um tabuleiro com gravilha húmida. Verifique o regime de fertilização – a menos que sejam recém-envasadas, todas as plantas de interior precisam de alimentação regular quando estão num período de crescimento ativo; pulverize a planta com água da chuva macia.

Sintoma: Amarelecimento das folhas superiores.

Causa: Será que a planta odeia calcário?

Cura: Volte a envasar a planta com substrato acídico, adequado para plantas que não gostam de calcário; utilize sempre água da chuva macia para regar estas plantas.

Sintoma: A planta desenvolve marcas, com manchas sarapintadas nas folhas.

Causa: Gotas de água que permaneceram nas folhas e as chamuscaram? Pragas no solo? Pragas na planta?

Cura: Regue as plantas quando elas não estiverem sob a luz do Sol direta; examine a planta e o seu substrato em busca de pragas e trate adequadamente; mude de vaso se necessário. Procure vírus; se os caules ficarem atrofiados e/ou deformados, deite a planta fora.

Sintoma: As folhas inferiores secam e caem.

Causa: Calor excessivo? Luz insuficiente? Falta de água?

Cura: Verifique as condições ambientais, mudando a planta de local se necessário; dê mais água à planta, mas apenas se tiver a certeza de que os níveis de temperatura e luz estão corretos.

Sintoma: As folhas variegadas ficam totalmente verdes.

Causa: Luz insuficiente?

Foto Scott Webb/Unsplash

Cura: Mude a planta para um local em que apanhe mais sol.

Sintoma: As folhas inferiores amarelecem e caem.

Causa: Isto pode ser completamente natural; todas as plantas perdem algumas folhas de vez em quando. Excesso de água? A planta está numa corrente de ar?

Cura: Verifique o teor de humidade do substrato; se estiver saturado, retire o prato e deixe o substrato secar antes de voltar a regar.

Sintoma: As folhas enrolam e caem.

Causa: Falta de água? Exposição a correntes de ar frio? Demasiado frio?

Cura: Verifique o teor de humidade do substrato; forneça mais água de forma regular. Se o substrato se contraiu afastando-se das paredes laterais do vaso, mergulhe-o num balde com água; espere até que o substrato esteja saturado antes de o remover. Verifique os requisitos ambientais.

Sintoma: Folhas murchas.

Causa: Falta ou excesso de água? Demasiado calor? Raízes demasiado apertadas dentro do vaso?

Foto Sixteen Miles Out/Unsplash

Cura: Verifique os requisitos de irrigação da planta e aja de acordo com os mesmos. Mude a planta para um local em que não esteja tanto calor. Examine a massa de raízes retirando a planta do vaso; uma planta que precise de mudar de vaso apresentará uma espiral de raízes à volta de todo o perímetro da raiz – mude de vaso com substrato fresco.

Sintoma: Queda repentina de folhas.

Causa: Mudança ambiental; deslocamento da planta do viveiro para sua casa. Raízes demasiado apertadas dentro do vaso?

Cura: Todas as plantas novas devem receber cuidados especiais nos primeiros dias em que estão num novo ambiente; mantenha-as longe da luz do Sol direta, em condições quentes e húmidas. Verifique se a planta precisa que preencha a camada de cima do substrato.

Sintoma: Pontas ou bordas castanhas nas folhas.

Causa: Falta de humidade? Queimadura do sol?

Cura: Nebulize regularmente a planta com água da chuva macia; não regue quando a planta estiver sob a luz do ol direta.

Tronco

Sintoma: Caule preto.

Causa: Necessidades ambientais incorretas? Excesso de água?

Cura: Veja as temperaturas, especialmente as mínimas durante a noite; as plantas regadas ao final do dia podem muito bem ainda estar húmidas quando a temperatura descer, o que pode causar o apodrecimento do caule. Veja os requisitos de irrigação.

Sintoma: Caule com base preta.

Causa: Excesso de água?

Cura: É improvável que a planta recupere.

Flor

Sintoma: As flores estão a perder rapidamente a cor.

Causa: Temperaturas demasiado altas? Falta de água? Ar demasiado seco? Luz insuficiente?

Cura: Veja a temperatura ambiente; o substrato está muito seco? Nesse caso, aumente a quantidade de água que dá à planta; aumente a humidade pulverizando-a diariamente com água da chuva ou pondo a planta num tabuleiro com gravilha húmida. Desloque a planta para um local com mais luz e mais quente.

Sintoma: A planta não dá flor.

Causa: Luz insuficiente? Ar demasiado seco? Excesso de fertilizante? Infestação causada por insetos? Raízes demasiado apertadas dentro do vaso? A planta está num vaso demasiado grande?

Foto Chantal DeGaust/Unsplash

Cura: Veja se todos os requisitos ambientais da planta estão a contribuir para a floração; faça uma inspeção cuidadosa à procura de insetos e aja de acordo com o que descobrir. Mude a planta de vaso, se necessário, mas lembre-se de que certas plantas precisam de estar num vaso relativamente pequeno.

Sintoma: Os botões das flores caem prematuramente.

Causa: Falta de água? Muito pouca luz? Temperatura demasiado alta? Fertilização insuficiente? Infestação causada por insetos? A planta mudou de posição enquanto está a dar flor?

Cura: Verifique todas as necessidades ambientais da planta; veja se há insetos na planta e aja de acordo com o que descobrir. As plantas em botão podem reagir de forma muito dramática a mudanças repentinas no seu ambiente; tente não as mudar durante essa fase. Se for mesmo preciso – talvez a planta tenha sido comprada recentemente –, assegure que é bem embalada no transporte e corretamente tratada no novo ambiente.

Planta inteira

Sintoma: Uma camada branca nas folhas e caules.

Causa: Oídio.

Cura: Evite molhar as folhas enquanto rega; melhore a ventilação; trate com um fungicida apropriado.

Sintoma: Crescimento lento.

Causa: Fertilização insuficiente? Raízes demasiado apertadas no vaso? Excesso de água? Infestação por uma praga? Talvez a planta esteja num período de repouso; em caso afirmativo, não se preocupe.

Cura: Veja se está a alimentar a planta regularmente. Retire a planta do vaso; se o sistema radicular estiver à volta da massa de raízes, precisa de um novo vaso, maior. Lembre-se: regue a planta só quando ela precisar; examine toda a planta à procura de pragas e aja de acordo.

Sintoma: Folhas pequenas e a planta só cresce em altura.

Causa: Fertilização insuficiente; infestação por aranhas-vermelhas.

Cura: Enquanto estão no seu período de crescimento ativo, as plantas envasadas precisam de ser fertilizadas a intervalos regulares. Examine a parte inferior das folhas à procura de aranhas-vermelhas; se encontrar alguma, corte as partes afetadas e pulverize com inseticida apropriado sem demora.

Sintoma: As superfícies das plantas ficam manchadas com uma substância preta.

Causa: Fumagina.

Cura: A fumagina cresce na melada. Veja se há alguma infestação causada por uma praga; limpe a planta com uma solução diluída de sabão.

Sintoma: As superfícies das plantas ficam pegajosas.

Causa: Melada.

Cura: A melada é um efeito direto de uma infestação causada por insetos. Veja se há pragas na planta; remova a melada borrifando a planta com uma solução diluída de sabão.

Sintoma: Bolor cinzento fofo em qualquer parte da planta.

Causa: Podridão-cinzenta.

Cura: A podridão-cinzenta desenvolve-se em condições húmidas e frias; as plantas de folhas macias são particularmente propensas. Destrua todas as partes afetadas e retire o substrato afetado. Pulverize a planta com fungicida apropriado; reduza a rega; melhore a ventilação.

Texto escrito segundo o Acordo Ortográfico