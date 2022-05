Conservação e transmissão de metadados.

A União Europeia (UE), através da Diretiva n.º 2006/24/CE, de 15/03, do Parlamento e do Conselho, estabeleceu os objetivos que os Estados-membros, por via da sua legislação interna, deviam concretizar, no que concerne às obrigações a impor aos fornecedores de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis relativamente à conservação de metadados por eles gerados ou tratados, designadamente a informação respeitante à utilização da rede e ao estabelecimento de ligações ou comunicações (localização do utilizador, localização do destinatário, dia e a hora da utilização, duração desta, etc), com vista a garantir a sua disponibilidade para efeitos de investigação, deteção e repressão de crimes graves.