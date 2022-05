Libaneses votam sem esperança de sair da crise

Com os sunitas órfãos de liderança após a saída de cena de Saad al-Hariri, os xiitas do Hezbollah e seus aliados poderão reforçar a maioria parlamentar nas eleições legislativas deste domingo.

Num país em pleno colapso económico, com dois terços da população a viver na pobreza, para que servem umas eleições em que a classe política responsável em grande parte pela situação deverá continuar no poder? É a pergunta que estará na mente dos libaneses quando, este domingo, forem às urnas para votar nas legislativas, as primeiras desde 2018.