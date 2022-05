Depois de Kiev, as forças russas também parecem ter falhado a conquista de Kharkiv

No terreno, uma nova vitória ucraniana e um novo tropeção na estratégia russa. As forças de Kiev terão “vencido a batalha de Kharkiv”, no Leste da Ucrânia, continuamente bombardeada desde o início da invasão russa. Vladimir Putin terá falhado mais um dos seus grandes objectivos: dominar a segunda maior cidade ucraniana, depois de as tropas não terem conseguido cercar Kiev.