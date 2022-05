DiverXO: Quem disse que os porcos não voam?

À nossa volta voam porcos com asas. Reza a lenda que, quando era ainda uma criança, Dabiz Muñoz foi com os pais a um grande restaurante de Madrid e ficou de tal maneira impressionado com a experiência que declarou que quando crescesse queria ter um restaurante como aquele – um sítio em que tudo fosse possível. Céptico, o pai respondeu que isso aconteceria no dia em que os porcos voassem. Hoje, no DiverXO, Dabiz apresenta-nos a “cozinha dos porcos voadores”. E a sensação de que tudo é possível.