Barcelona em dois dias entre segredos e estrelas Michelin

Dois dias em Barcelona, guiados por Kristian Brask Thomsen, o Ambassador Bon Vivant, um dinamarquês que se especializou na comunicação na área da gastronomia, mas que é também realizador de documentários, alguém capaz de levar gastrónomos aos locais mais inesperados do globo, um contador de histórias e um apaixonado pela capital da Catalunha, a cidade que escolheu para viver, e que é capaz de percorrer, em passo acelerado, das alturas do Tibidabo até ao porto, parando apenas para beber um cocktail com Gin Mare (provámos vários, confirmando a grande versatilidade deste gin com destilados de azeitona, manjericão, alecrim e tomilho), e mostrar-nos La Pedrera e a Sagrada Família de Gaudi a partir do Alaire Rooftop do Hotel Condes, prometendo revelar-nos alguns dos melhores restaurantes da cidade. Vamos?