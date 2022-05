Revista Solo: Viagens e vinhos na Península de Setúbal, a 21 de Maio

A Península de Setúbal está de regresso ao PÚBLICO: com a edição de 21 de Maio, chega também às bancas a Solo, uma revista de 36 páginas distribuída gratuitamente com o jornal. Este número, o terceiro, traz viagens e vinhos entre a Arrábida e as praias do Sudoeste.

A ponte está lá todo o ano, como que a atormentar quem vive na margem norte do Tejo. De Lisboa, anseia-se pelo tempo de atravessar a 25 de Abril, que se tornou também ela um símbolo de liberdade: cruzá-la num dia de sol, com o sentido nos dias de descanso que se seguem, tornou-se preâmbulo de férias de Verão e sabe a libertação. Como se tudo mudasse com uma simples travessia.

A verdade é que, com uma simples travessia, tudo muda, de facto. Não é preciso entrar na imensidão do Alentejo nem no ondular do barrocal algarvio para encontrar dias de temperados a Sol, mar, peixe fresco e vinhos que combinam com tudo isto. A região da Península de Setúbal, que se estende da beira-Tejo até Sines, junta vinhas panorâmicas, restaurantes que brilham mais com tempo quente e praias a perder de vista, logo ali à mão de semear (ou a meio caminho para quem vem do Norte).

A edição de Verão da revista Solo traz tudo isso. E junta-lhe uma quinta que é parte do Parque Natural da Arrábida, onde tudo parece ali posto para nos fazer sonhar (vinhos incluídos). E uma adega cooperativa que se tornou lugar de romaria na rota para o grande Sul português. Mas também um roteiro de descoberta de Setúbal para quem pensa com o estômago.

Na bagagem, levamos ainda pão tradicional, assunto gravemente sério no eixo Cabo Espichel-Palmela, barquilhos de Setúbal para adoçar a boca e uma selecção de vinhos que rimam com Verão – diz o crítico Edgardo Pacheco que “nunca se fizeram tão bons e tão diversificados rosés como hoje”.

Seguimos até ao sul da região, com um roteiro de fim-de-semana entre Santiago do Cacém e Porto Covo, com vinhos de carácter, mesas panorâmicas e outros prazeres com vista para o mar.

A revista Solo é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO. Enquanto a edição de Verão não chega às bancas, pode conhecer os números anteriores aqui.