Moreirense permanece vivo na luta pela manutenção. Tondela e B SAD descem à II Liga

Ao golear este sábado o Vizela por 4-1, o Moreirense garantiu um lugar no play-off de manutenção na I Liga e viu os rivais directos despromovidos ao segundo escalão do futebol português. Numa tarde desportiva de “loucos”, repleta de drama e emoção, os discípulos de Sá Pinto aproveitaram empate do Tondela frente ao Boavista e do B. SAD com o Arouca.

Com a formação vizelense em inferioridade numérica desde os três minutos, por expulsão de Ivanildo, o Moreirense chegou à goleada com golos de Sorri Mané, aos oito, Artur Jorge, aos 16’, Derik, aos 30’, e Yan Matheus, aos 66'’, mantendo-se na luta pela 13.ª presença no principal escalão, que disputou pelo oitavo ano seguido, enquanto Marcos Paulo reduziu para os vizelenses, aos 90'+3’.

Em sentido inverso, o Tondela “caiu” na II Liga ao empatar 2-2 na recepção ao Boavista, em jogo da 34.ª e última jornada do principal escalão, após sete temporadas entre os “grandes”.

A formação finalista da Taça de Portugal, que disputava a I Liga desde 2015/16, esteve duas vezes em vantagem, com golos de Sagnan, aos 41’, e João Pedro, aos 77’, mas os “axadrezados” empataram em ambas as ocasiões, por Kenji Gorré, aos 51’, e Yusupha, aos 86’.

Por fim, também o B. SAD foi despromovido à II Liga, ao empatar 0-0 no terreno do Arouca. A formação “azul” necessitava de vencer para aspirar a uma vaga no play-off de manutenção.

Contas finais: Moreirense (16.º, 29 pontos), Tondela (17.º, 28) e B. SAD (18º, 26).

