Leipzig de André Silva na Champions, Estugarda de Tomás não desce

O Leipzig, com um golo nos descontos, assegurou hoje a presença na Liga dos Campeões, enquanto o Estugarda, também de forma tardia e dramática, garantiu a manutenção, na despedida da edição 2021/22 da Liga alemã de futebol.

Na 34.ª e última jornada, o já campeão Bayern Munique encerrou a época com um empate (2-2) no campo do Wolfsburgo e o Borussia Dortmund, no adeus do avançado norueguês Erling Haaland (vai rumar ao Manchester City), deixou o Hertha Berlim a lutar pela sobrevivência no ‘play-off’ (2-1).

Com a André Silva a titular, o Leipzig precisava de apenas um ponto no campo do Arminina Bielefeld, penúltimo classificado e ainda com possibilidade de ficar na Bundesliga, para garantir a ‘Champions’, mas acabou por sofrer, já que o Friburgo também ainda podia chegar ao quarto lugar.

Com o lateral luso Guilherme Ramos em campo, o avançado Serra deu esperança à equipa da casa, aos 70 minutos, mas o central húngaro Orban, aos 90+2 minutos, refez a igualdade e juntou o Leipzig ao Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Bayern Munique nos apurados para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.

O golo de Orban aconteceu numa altura em que o Friburgo tentava chegar à vitória em Leverkusen, mas, aos 90+7 minutos, o argentino Palácios aproveitou o ‘tudo ou nada’ dos forasteiros para dar o triunfo à equipa da casa (2-1).

O Friburgo ficou na sexta posição e vai à Liga Conferência Europa, enquanto o Union Berlim ascendeu ao quinto posto (bateu em casa o Bochum por 3-2) e tem lugar assegurado na Liga Europa.

Fora das contas europeias ficou o Colónia e por causa do ‘milagre’ do Estugarda, que venceu em casa por 2-1, com Tiago Tomás a titular, com um golo do central japonês e capitão Endo, aos 90+2 minutos.

Com este resultado, o Estugarda salvou-se e vai continuar na Bundesliga, enquanto o Hertha terá que disputar um ‘play-off’ com o terceiro classificado da segunda divisão, prova em que na próxima temporada vão estar Arminia Bielfeld e Greuther Furth.

No encontro do Bayern, destaque para o 35.º golo do avançado Lewandowski, melhor marcador da Bundesliga esta época, numa altura em que se fala na Baviera numa possível saída do polaco.

Em Dortmund, o jogo foi de despedidas, além do ‘pesadelo’ para o Hertha Berlim, com Haaland a marcar de grande penalidade, num encontro em que o belga Axel Witsel (ex-Benfica) fez também o seu último jogo pelo Borussia.

Nesse encontro, em que Raphaël Guerreiro esteve a tempo inteiro na equipa da casa, o argelino Belfodil até deu vantagem à equipa de Berlim, na conversão de uma grande penalidade, aos 16 minutos, mas Haaland, também de penálti, aos 66, e Moukoko, aos 84, protagonizaram a reviravolta.