Morreu o actor norte-americano Fred Ward

Ward teve o seu primeiro grande papel no cinema ao lado de Clint Eastwood em Os Fugitivos de Alcatraz e contracenou com a actriz portuguesa Maria de Medeiros em Henry e June . Tinha 79 anos.

O actor e produtor de cinema norte-americano Fred Ward, vencedor de um Globo de Ouro pela sua atuação no filme Short Cuts - Os Americanos, morreu no passado domingo aos 79 anos, confirmou sexta-feira o seu empresário à revista Variety. As causas da morte não foram adiantadas até ao momento.

Fred Ward participou em filmes como Henry e June, assumindo o papel do escritor Henry Miller, ao lado de Maria de Medeiros, Os Eleitos, no qual desempenhou o papel de Gus Grissom, um dos primeiros astronautas dos projectos Mercury e Apollo, Palpitações e O Jogador.

A carreira do actor começou no início dos anos de 1970, depois de ter estado três anos na Força Aérea dos Estados Unidos.

Os seus primeiros desempenhos vêm da televisão, destacando-se a série documental Cartesius, de Roberto Rossellini, inspirada na vida do filósofo René Descartes, onde teve uma aparição fugaz, e de produções como Corações do Oeste e Duelo no Escuro.

Com papéis de destaque em Short Cuts - Os Americanos, Remo Williams: The Adventure Begins e Miami Blues, Fred Ward também trabalhou como cozinheiro, pugilista e lenhador no Alasca.

O seu primeiro grande papel aconteceu ao lado de Clint Eastwood, no filme Os Fugitivos de Alcatraz, de Don Siegel, em 1979.