Os corpos negros “permaneceram demasiado tempo invisíveis” na história da fotografia

Convidada do ciclo de conferências Visualidades Negras, que decorre até dia 18 no Centro Cultural de Belém (CCB), Deborah Willis (Filadélfia, 1948), presidente do Departamento de Fotografia da Tisch School of the Arts da Universidade de Nova Iorque e directora do Center for Black Visual Culture/Institute for African American Affairs da mesma instituição, estuda há várias décadas as multifacetadas histórias da fotografia, da cultura visual e da beleza à luz dos significados do corpo negro e do género. Um trabalho pioneiro, difícil e revelador – assim podemos descrevê-lo – e que através de exposições e publicações tem vindo a permitir a preservação e a redescoberta da fotografia afro-americana.