Elon Musk suspende compra do Twitter

O empresário norte-americano Elon Musk anunciou esta manhã que suspendeu o negócio de aquisição da rede social Twitter. O multimilionário afirma, numa mensagem publicada na própria rede social, que espera detalhes que confirmem os cálculos que dão conta de apenas 5% dos utilizadores do Twitter serem contas falsas e que partilham spam.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

A notícia fez com que as acções do Twitter caíssem 17,7% nas negociações antes da abertura do mercado de acções, de acordo com a Reuters. Já as da Tesla, empresa fundada por Musk e que o multimilionário disse que ajudaria a concluir a compra, subiram 5%. A mesma agência escreve que probabilidade de o negócio seguir para a frente com base no valor acordado – 44 mil milhões de dólares – também caiu e é agora de menos de 50%.

No início do mês, o Twitter revelou que as suas estimativas apontavam para que as contas falsas ou de spam representassem menos e 5% dos seus utilizadores monetizáveis diários activos, contas feitas durante o primeiro trimestre do ano. Nessa altura, havia registo de 229 milhões de utilizadores que diariamente recebiam publicidade nas suas páginas.

Elon Musk já tinha revelado as suas intenções de remover os “bots de spam” (contas que publicam mensagens de forma automática na plataforma, sem intervenção humana). O multimilionário também tem tecido críticas à política de moderação do site — tornando públicas as suas intenções de voltar a activar a conta de Donald Trump — e afirmou que quer tornar públicos os algoritmos que dão prioridade a algumas mensagens em vez de outras.

Contactados pela Reuters, nem o Twitter nem os representantes de Elon Musk ou da Tesla comentaram sobre o assunto.