Alunos sob pressão: “No Técnico há uma glorificação do sofrimento”

Há cerca de um ano os alunos de Engenharia Física Tecnológica do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa tiveram uma reunião com a psicóloga Isabel Godinho, do Núcleo de Desenvolvimento Académico (NDA), para falar sobre problemas de saúde mental. Feita por Zoom, terão participado cerca de 100 alunos, conta quem lá esteve. “Fiquei assustada quando vi tanta gente. Foi espectacular porque foi a primeira vez que vi pessoas a falarem abertamente sobre sentimentos e percebi que não era a única que me estava a sentir inútil”, desabafa Beatriz, 19 anos, e aluna do 2º ano de Física.