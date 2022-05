Nasceram menos bebés em Março deste ano do que no mesmo período de 2021

Dados do INE mostram ainda que o número de mortes em Abril foi menor do que no mês anterior. Comparativamente com o mesmo mês de 2021, o número de óbitos aumentou, registando-se mais 1694 mortes.

Portugal registou em Março deste ano menos 80 nascimentos em relação ao mesmo mês de 2021. A descida no número de nados-vivos neste período é, por isso, de 1,2%. De acordo com as Estatísticas Vitais do Instituto Nacional de Estatística divulgadas esta sexta-feira, houve 6573 nascimentos em Março de 2022.

Apesar disso, ainda no que diz respeito ao número de nados-vivos registados no primeiro trimestre do ano (19.028), houve um aumento em relação ao mesmo período de 2021 (18.390), o que representa mais 638 nascimentos (um aumento em 3,5%). Recorde-se que em Fevereiro deste ano, nasceram 6148 crianças, correspondendo a um aumento de 7,2% (mais 414) relativamente a Fevereiro de 2021.

Já o número de óbitos ocorridos em Abril foi de 10.120, ou seja, menos 661 do que no mês precedente. Comparativamente com o mês homólogo de 2021, o número de óbitos aumentou 20,1% (mais 1694 óbitos).

O número de óbitos associados à covid-19 diminuiu para 590 (menos 55, relativamente a Março de 2022), representando 5,8% do total de óbitos. Em relação a Abril de 2021, registou-se um aumento de 473 óbitos pela mesma causa.

Os dados do INE mostram ainda que entre 31 de Janeiro e 20 de Fevereiro deste ano, o número de óbitos foi superior à média dos cinco anos antes da pandemia. Já entre 21 de Fevereiro e 6 de Março, o número de óbitos voltou a valores inferiores à média do período 2015-2019, tal como já se tinha verificado na última semana de 2021 e nas primeiras quatro semanas de 2022. De 7 de Março a 1 de Maio, o número de óbitos voltou a situar-se acima da média do período de referência (2015-2019).

Saldo natural continua a ser negativo

Feitas as contas, no primeiro trimestre do ano, Portugal voltou a registar um valor acumulado de saldo natural negativo (o saldo natural é a diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos). Porém, houve um “desagravamento acentuado” desse valor, que passou de -23.641 em 2021 para -14.103 nos primeiros três meses deste ano.

As Estatísticas Vitais dão também conta de que nos meses Fevereiro e Março de 2022, o saldo natural registou, respectivamente, valores de -4502 e -4177. O valor do saldo natural verificado em Março agravou-se relativamente ao registado no mês homólogo de 2021 (-2956).

O número de casamentos realizados em Março último subiu quase quatro vezes: foram celebrados 1680 casamentos, o que corresponde a 3,8 vezes o número registado no mesmo mês de 2021 (mais 1236).