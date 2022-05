“Motivos privados”. Advogada sul-africana não dá mais explicações para deixar defesa de Redeiro

June Marks, a advogada sul-africana de João Rendeiro ia deixar de representar o ex-banqueiro. Esta informação foi revelada ao PÚBLICO por Natasha Ramkissoonn, porta-voz da Procuradoria-Geral da República de África do Sul.

Segundo Natasha Ramkissoonn, a PGR sul-africana recebeu, no início desta semana, uma notificação de June Marks a dizer que ia deixar de representar João Rendeiro. Foi nesse sentido que as autoridades sul-africanas decidiram chamar, esta sexta-feira, o ex-banqueiro a tribunal para poderem tratar das questões legais sobre a substituição da advogada e perceber se estaria tudo organizado para realizar a audiência preparatória da extradição que se mantinha marcada para o dia 20 de Maio.

Porém, a audiência não chegou a acontecer porque, logo pela manhã, o Ministério Público foi informado da morte de João Rendeiro.

Esta é uma versão bem diferente da que June Marks deu inicialmente ao PÚBLICO, quando pedimos para confirmar o falecimento do seu cliente.

June Marks disse que a sessão preparatória relativamente ao processo de extradição para Portugal, que estava marcada para dia 20 de Maio, tinha sido antecipada para esta sexta-feira e que o ex-banqueiro foi encontrado morto pelos guardas que o iam transportar para o tribunal.

Quando foi confrontada com o facto de ter informado as autoridades de que ia deixar de representar o ex-banqueiro, June Marks acabou por confirmar. Disse que ia deixar o caso por motivos “privados” que não quis explicar, sublinhando apenas que João Rendeiro não aceitou a sua decisão: “Ele não me permitiu sair”, afirmou.

O PÚBLICO insistiu e perguntou se era por falta de pagamento dos seus honorários, mas a advogada disse taxativamente que não: “Até à data ele tem tudo pago.”



O ex-banqueiro estava detido, na África do Sul, deste 11 de Dezembro de 2021, fazia esta sexta-feira precisamente seis meses e dois dias. O julgamento do processo de extradição estava agendado para decorrer entre 13 e 30 de Junho.