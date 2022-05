Rio desiste de revisão constitucional por causa de Montenegro

Líder do PSD diz que vai respeitar posição do candidato à liderança do partido.

A direcção do PSD desiste de entregar os projectos de revisão constitucional e de reforma do sistema eleitoral, depois de Luís Montenegro ter discordado da intenção de avançar já com essas reformas. O anúncio foi feito esta sexta-feira à tarde em comunicado. Com eleições directas marcadas para o próximo 28 de Maio e congresso no início de Julho, já será o próximo líder a decidir se vai aproveitar o trabalho feito e gerir o timing da entrega dos diplomas.