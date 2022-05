PS propõe continuação do congelamento das propinas em todo o ensino superior

O grupo parlamentar do PS vai apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2022, que garanta, durante o ano lectivo de 2023/2024, o congelamento do valor financeiro a pagar por propinas de todos os alunos do ensino superior e também aos alunos de cursos técnicos superiores profissionais das instituições de ensino superior público, soube o PÚBLICO.