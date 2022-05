PS está “muito disponível” para aprovar propostas do Livre e PAN e “olhar” para PCP e BE

O PS apresentou esta sexta-feira mais de 40 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022. Na apresentação, o líder parlamentar do PS garantiu que a bancada socialista está disponível para, com a sua maioria, aprovar algumas das propostas apresentadas pelos restantes partidos.

A bancada do PS, composta por 120 deputados, está “muito disponível” para aprovar algumas das propostas de alteração que têm sido apresentadas pelo Livre e pelo PAN e garante que também irá “olhar” e analisar para as propostas que serão entregues pelos antigos parceiros, isto é, pelo PCP e pelo BE, que em Outubro chumbaram o Orçamento do Estado para 2022 e que agora repetiram o voto contra na generalidade.