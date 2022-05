As propostas “irrecusáveis” do Bloco: tributar criptomoedas e taxar lucros extraordinários das empresas

Depois de nos últimos orçamentos, quando ainda havia uma maioria das esquerdas no Parlamento, se ter cingido a uma dúzia de medidas emblemáticas nas propostas de alteração aos orçamentos do Estado, o Bloco volta agora às longas listas, multiplicando esse número por dez. São cerca de 120 as propostas de alteração bloquistas para o OE2022, mas com duas irrecusáveis: “Tenho muita dificuldade em compreender que não sejam aceites a taxa sobre lucros extraordinários das empresas, que é limitada no tempo, tem taxa de 25% sobre os lucros acrescidos e apenas nos sectores da energia e distribuição alimentar; e a tributação das mais-valias das criptomoedas”, defende a deputada Mariana Mortágua.