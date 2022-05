19 Finestre: janelas com vistas animadas de gente e feitas de luz, cheiros e sons

Antecâmara é o novo podcast parceiro da Rede PÚBLICO que reúne episódios marcantes dos programas da Rádio Antecâmara.

No 28.º episódio do podcast Antecâmara, recebemos os seis episódios de 19 Finestre, um programa de Luciana Fina.

Foto

As 19 janelas pertencem a performers originários de Singapura, Paris, Maputo, Ouagadougou, Mértola, Rio de Janeiro, Cidade do Cabo, Nova Iorque, Ifanadiana, Tunis, Beirute, Praga, Viena, Praia e Mindelo.

As imagens, as línguas e os mundos que nos trazem entram em diálogo com a música de Quentin Tolimieri, Ernesto Rodrigues, Guilherme Rodrigues, Fyodor Stepanov.

Vistas que celebram a unidade entre o indivíduo e o lugar ou que convocam todos os medos do presente, vistas animadas de gente, vistas suspensas na memória, vistas feitas de luz, cheiros e sons.

Não é apenas a quantidade de luz que uma janela fornece… Não é simplesmente a quantidade de barulho que ela impede, quando se fecha, quando se abre... não é apenas isso, não é? Tudo está envolvido. A que propósito é que vem a janela, como é que a gente a usa, como é que a gente a esquece… Manuel Tainha (A propósito de uma porta, 2003)

As 19 janelas foram gravadas durante a realização do documentário O Encontro, para a instalação de Luciana Fina VUE portraits (2004), e encontram agora para a rádio Antecâmara a sua forma radiofónica.

Participam os artistas André Lepecki, Boyzie Cekwana, Carlos Oliveira (Cacá), Danya Hammoud, Domingos Amosse Bié, Elizabeth Corbett, Keng Sen Ong, Lacina Coulibaly, Lea Capkova, Linda Samaraweerova, Luís da Rosa, Marcela Levi, Maria Clara Villa-Lobos, Nejib Ben Kalfallah, Paula Varanda, Rosa Domingos Chaúque, Sérgio João Madlate, Vera Mantero, Zoe Johnson Randrianjanaka e Thierry Johnson Randrianjanaka. A masterização do episódio é de Miguel Serrão Pereira.

A autora de 19 Finestre é Luciana Fina, artista e cineasta nascida em Itália, que vive e trabalha em Lisboa desde 1991. Após uma longa colaboração com a Cinemateca Portuguesa na programação, realizou o seu primeiro filme em 1998. Os seus filmes, instalações fílmicas e site-specific são apresentados internacionalmente em festivais de cinema e exposições. O documentário In Medias Res, sobre o pensamento e a obra de Manuel Tainha, recebeu em 2014 o prémio Melhor Filme Português do Arquiteturas Film Festival e a Menção Honrosa do Temps d’Images Film on Art Award.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo e curioso, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

Os podcasts do PÚBLICO dão-te 10% de desconto numa nova assinatura do teu jornal. Introduz o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrui das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Segue o podcast Antecâmara no site do PÚBLICO ou no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Se gostas de ouvir podcasts, subscreve gratuitamente a newsletter Subscrito, com novidades e recomendações para trazer nos ouvidos.