Vida e morte de João Rendeiro

A arrogância de Rendeiro era lendária. Já depois de ter fugido, não resistiu à tentação de inaugurar as emissões da CNN Portugal com uma entrevista exclusiva em parte incerta, esfregando a sua impunidade na cara do país.

Há esta ironia: de todos os banqueiros que roubaram o país, é possível que João Rendeiro tenha sido aquele que roubou menos. As últimas notícias a propósito do Banco Privado Português (BPP) indicam que o Estado já recuperou 407 dos 450 milhões de euros que colocou no banco. Embora ainda não haja data para reaver os restantes 43 milhões, a verdade é que quando olhamos para os buracos monstruosos do BES, do BPN, do Banif ou da própria Caixa Geral de Depósitos, 43 milhões é uma gota de água na piscina da tragédia bancária que assolou o país a partir de 2008.