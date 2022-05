O assédio só não existe quando ninguém pergunta

Procure na Internet a expressão “Title IX”, seguida do nome de qualquer universidade americana. Encontrará no site da dita universidade uma parte dedicada à discriminação e ao assédio. Normalmente, inclui uma declaração de princípios relativamente ao compromisso da instituição com a não discriminação com base no género, etnia ou orientação sexual. Mas como de boas intenções está o inferno cheio, encontra também uma série de elementos que implementam no dia-a-dia da vida universitária este compromisso.