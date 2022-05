Terminam buscas no hotel de Havana, após explosão que causou 44 mortos

Entre os mortos, com idades entre os dez e os 77 anos, estavam quatro menores e uma mulher grávida.

As autoridades cubanas deram esta quinta-feira por encerradas as operações de busca no Hotel Saratoga, em Havana, que sofreu uma explosão na sexta-feira que resultou em 44 mortos e 98 feridos.

O último relatório do Ministério da Saúde Pública de Cuba (Minsap) mantém o número de feridos em 98, sendo que apenas 16 destes continuam internados.

Entre os mortos, com idades entre os dez e os 77 anos, estavam quatro menores e uma mulher grávida, todos cubanos à excepção de uma mulher espanhola, de 29 anos.

O governo cubano reiterou em diversas ocasiões, desde a explosão, que aconteceu na sexta-feira de manhã, que se tratou de uma fuga de gás e uma comissão está a investigar o incidente.

No momento da explosão, um camião-cisterna de gás liquefeito estava estacionado em frente ao hotel e a recarregar um depósito do estabelecimento, havendo a hipótese de que a mangueira possa ter rompido.

O Saratoga foi construído em 1880 e desde 1911 funcionava como hotel.

A sua última restauração aconteceu em 2005, quando o edifício foi amplamente remodelado, adquirindo a categoria de cinco estrelas e classificado entre os mais luxuosos da capital cubana.