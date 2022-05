Bairro do Cerco no Porto está em estado de alerta e alguns estão a formar uma espécie de resistência

Não é claro se pessoas ligadas a jovem morto nos festejos do novo título do F.C. Porto quererão vingar-se ou tentar forçar pai de suspeito a entregar-se.

O receio cala muitos dos que vivem no Bairro do Cerco, onde cresceu o rapaz de 19 anos suspeito de ter matado Igor Silva, enquanto parte da cidade festejava o título de campeão nacional do F.C. Porto. Perante a ameaça de quem chora a morte do jovem de 26 anos, uns poucos organizam uma espécie de resistência.

O medo adensou-se neste que é um dos territórios mais acossados do Porto. Mesmo sob anonimato, poucos se atrevem a falar sobre o conflito que opunha o grupo que teria por hábito parar num estabelecimento da Praça da Corujeira, na zona Oriental do Porto, a vender pequenas quantidades de haxixe, e o grupo do rapaz residente no Bairro de Ramalde, que faz vida no outro lado da cidade, na zona Ocidental. Quem fala diz que agora não os vê por ali.

Tudo terá começado na passagem de ano, numa discoteca. Desde esse primeiro desentendimento, houve vários confrontos, que envolveram familiares e amigos de um lado e de outro e, nalguns casos, aqueceram ao ponto de se transformarem em ocorrência policial.

A discórdia terá escalado já este mês, na Queima das Fitas do Porto. Igor e o rival ter-se-ão cruzado no “Queimódromo”, num extremo do Parque da Cidade, e não terão resistido a envolver-se numa nova zaragata. Nesse episódio, a irmã do rival, que é ainda adolescente, terá sido agredida. Na sequência disso, a mãe dele terá ido ao Bairro de Ramalde confrontar a mãe de Igor.

Na madrugada do último domingo, no calor dos festejos do novo título do clube de eleição de ambos, os rapazes voltaram a cruzar-se, por acaso, na Alameda das Antas, perto do Estádio do Dragão. Não estavam sozinhos. Do confronto físico, que terá implicado mais de duas dezenas de pessoas, resultaram duas vítimas: uma grave, do sexo masculina, e uma ligeira, do sexo feminino, então conduzidas para o Hospital de São João. O homem era Igor, como já se sabe. Com vários ferimentos de faca, esvaía-se em sangue. Seguiu na ambulância já em paragem respiratória, com a equipa de emergência médica a insistir nas manobras de reanimação.

Quarta-feira, poucas horas depois do seu funeral, ouviram-se tiros no Bairro do Cerco do Porto. O alvo seria o apartamento atribuído à avó do suspeito. Tornou-se evidente que algumas das pessoas mais chegadas a Igor andavam à procura do pai, uma vez que terá estado envolvido na luta do fim-de-semana. Não é claro que quererão vingar-se ou apenas forçá-lo a entregar-se às autoridades.

Apesar de ter residência fiscal no Bairro do Cerco, o pai já não morava ali com a mulher e os filhos. Estaria a viver num apartamento próximo, embora planeasse regressar ao apartamento, onde tantos anos viveu com a mãe, que morreu há pouco. Naquele complexo habitacional, porém, ainda moram vários familiares e amigos do suspeito.

Os moradores do Cerco do Porto ficaram em estado de alerta. Já passavam das 17h de quarta-feira quando o grupo irrompeu pela primeira vez e uma bala perdida atingiu uma pessoa: um homem, de 31 anos, sofreu escoriações numa mão e teve de ser assistido por uma equipa de emergência médica. Na noite de quinta para sexta-feira, os residentes voltaram a ouvir tiros, que atribuem ao mesmo grupo. Alguém passou de carro e moto e disparou para o ar.

“Isto têm sido dias de muito stress, de muitos receios, de muita apreensão, de muito cuidado. Já ontem aconteceu novamente”, diz uma pessoa que ali trabalha. No final da tarde de quinta-feira, gerou-se a confusão. Juntou-se muita gente na rua. De repente, viu “pessoas armadas, a vaguear pelo bairro como se andassem com garrafas de água na mão”. “Supostamente a ideia delas, a intenção, é proteger as pessoas daqui.”

Quarta-feira, fora a surpresa. Quinta-feira, estava a resistência a organizar-se. “Supostamente alguém deu a informação que estariam a vir para cá pessoas da parte do rapaz [morto] e eles estavam a preparar-se. Estavam em zonas estratégicas do bairro para ver se alguém chegava ou não”, conta. Houve pânico. “A polícia também, entretanto, chegou. Pelos vistos, não aconteceu nada, mas pronto está-se naquele clima de medo e insegurança.”

A maior parte procura resguardar-se disto tudo. Quem fala admite medo. O que acontecerá da próxima vez que houver balas perdidas? “Vamos esperar pelos próximos dias, porque acho que infelizmente não vai ficar assim. Acredito que vá acontecer mais alguma coisa nestes próximos tempos, esperemos que não acabe em tragédia.”

Para acalmar os ânimos, o pai do suspeito pretenderá entregar-se às autoridades, como já fez o filho, que foi detido segunda-feira à noite e se encontra em prisão preventiva.