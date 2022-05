Encostas de Melgaço 2020: O mais pontuado dos Vinhos Verdes

Um vinho maduro e poderoso, com boa estrutura e volume de boca.

O cenário é o mesmo todos os anos, mas não deixa de ser significativo que nas últimas edições o prémio principal do concurso “Os Melhores Verdes” tenha sido atribuído a colheitas de anos anteriores. Prova de que algo está a mudar na região, que os produtores já reconhecem que os seus brancos podem ficar melhores com o tempo, e que, como promove a CVR, há um Vinho Verde para todas as ocasiões.