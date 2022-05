Desconto no ISV sobre híbridos importados remetido ao tribunal da UE

Tribunal de Justiça da UE chamado a esclarecer se híbridos plug-in mantêm direito ao desconto de 75% no Imposto Sobre Veículos caso tenham primeira matrícula estrangeira anterior a 2021.

Apesar de já haver uma decisão arbitral que condenou a Autoridade Tributária a manter o desconto de 75% no Imposto Sobre Veículos (ISV) de híbridos plug-in importados, o árbitro designado para avaliar outro processo semelhante decidiu pedir ao Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) que esclareça se as regras nacionais em vigor desde 1 de Janeiro de 2021 violam ou não as regras europeias.