Bruxelas “tem a informação que necessita” para aprovar tecto ao gás, diz Duarte Cordeiro

O Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira o decreto-lei que aprova um mecanismo temporário e extraordinário que reduz artificialmente o preço do gás usado para a produção de electricidade.

O mesmo aconteceu em Espanha, num Conselho de Ministros que se realizou em simultâneo, referiu o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, na conferência de imprensa que se seguiu à deliberação tomada por via electrónica.

Duarte Cordeiro definiu a medida que dissocia o preço do gás da formação de preço da electricidade como “inédita e até histórica”, considerando que tem objectivos “muito claros”.

“Limita a escalada dos preços, protege quem está mais exposto [ao preço de mercado] e socializa os custos e benefícios” por todo o sistema eléctrico, sintetizou o ministro.

Afirmando que “o trabalho mais complexo está feito”, o ministro referiu que “não há razão nenhuma para que a Comissão Europeia não aprove a medida rapidamente”.

Uma vez em vigor, a medida será aplicada por 12 meses, apanhando o período do Outono e Inverno, e vai colocar um limite de 50 euros por megawatt hora ao custo do gás usado para a produção de electricidade, o que irá fazer com que o preço grossista da electricidade desça nas horas em que for o gás a marcá-lo, que têm sido a maioria.

Duarte Cordeiro sublinhou que se tratou de uma “vitória política” de Portugal e Espanha, que vai beneficiar todos os consumidores de electricidade dos dois países.

O governante diz que o mecanismo será pago pelas famílias e empresas que hoje têm contratos que os expõem aos preços de mercado, mas que “a relação é positiva” entre aquilo que será a redução do preço de mercado e o custo do mecanismo.

Na prática, trata-se de pagar o diferencial entre o tecto de 50 euros megawatt hora (MWh) do gás e o custo real desta energia usado nas centrais eléctricas.

O Governo espanhol já estimou uma poupança de 30% nas facturas eléctricas destes consumidores, mas o ministro Duarte Cordeiro não quis comprometer-se com um valor, referindo apenas que se o mecanismo estivesse em vigor desde o início deste ano, a poupança teria sido de 18%.

“Mais de metade dos consumidores” tem agora tarifa fixa, mas à medida que os seus contratos forem terminando, irão beneficiar desta redução de preços, sublinhou Duarte Cordeiro.

“Neste mecanismo vamos capturar os ganhos não esperados do sistema”, disse Duarte Cordeiro, referindo-se aos lucros de empresas como as hídricas, que, em virtude do modelo do mercado grossista, são pagas ao preço do gás, mesmo tendo custos de produção mais baixos.

Para estas empresas, “trata-se de não ganhar o que estavam à espera”, referiu o ministro que, perante a possibilidade de oposição das empresas do sector à medida, lembrou que a sua definição envolveu a Comissão Europeia e que se trata de uma “medida em tempos extraordinários”.

Tem de haver “alguma compreensão” por parte das empresas, afirmou o governante, lembrando que o tecto ao gás funciona como “uma alternativa” a outras medidas que têm sido discutidas no espaço público, como a aplicação de um imposto sobre os lucros não esperados, conhecido como “windfall tax”.

O ministro sublinhou ainda o facto de se tratar de um mecanismo que introduz “um efeito de aperfeiçoamento” no funcionamento do mercado, porque entra em vigor “quando o preço é muito alto” e não representa “uma alteração estrutural à forma como o mercado funciona”.