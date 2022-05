Rúben Amorim: “No futebol é tudo ou nada”

Treinador do Sporting lamentou que a equipa não tenha conseguido o bicampeonato e revelou o “onze” que vai alinhar no sábado, na última jornada da Liga.

“No futebol é tudo ou nada. Ou se ganha e é 10, ou não se ganha e, num clube grande, é zero”. Rúben Amorim abordou desta forma a performance do Sporting nesta época, colocando especial ênfase no campeonato, depois de ter perdido a possibilidade de revalidar o título. Na véspera da última jornada da Liga, o treinador dos “leões” adiantou até o “onze” que vai utilizar no sábado.

“Não gosto de estar a dar um número porque pode haver interpretações do que é um cinco, um sete ou um oito. No futebol é tudo ou nada. Não ganhámos o campeonato, é nada”, atirou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Santa Clara, quando instado a avaliar a época do Sporting.

Mesmo falhando a conquista do campeonato, Amorim tem a possibilidade de igualar os 85 pontos alcançados na época passada, se vencer os açorianos. Mas isso não é algo que valorize particularmente. “São tempos diferentes, sensações diferentes. Ganhar com 70 pontos tem mais sabor do que o segundo lugar com 85 pontos. Perdemos o campeonato, vamos lutar pelo próximo, sabendo que há três equipas que lutam pelo campeonato e só há lugar para um [campeão]”.

Com o título resolvido, assim como a entrada directa na fase de grupos da Liga dos Campeões, face ao segundo lugar assegurado, o técnico do Sporting começou por revelar que vai promover alguma rotação na equipa, frente ao Santa Clara, para “aproveitar todos os minutos para crescer”.

Instado a revelar o “onze” titular, desta feita acabou por fazê-lo. “João Virgínia, Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Porro, Palhinha, [Daniel] Bragança, Nuno Santos, Pote [Pedro Gonçalves], Pablo Sarabia e Tabata”, desvendou.