Gregário de João Almeida ao ataque no Giro

Um ano depois da indefinição na liderança da Deceuninck no Giro 2021, a névoa volta a pairar em cima de João Almeida. Davide Formolo, o principal apoio do português para a alta-montanha, lançou-se nesta quinta-feira na fuga do dia e quer, em teoria, a camisola da montanha, algo que lhe reduzirá o “gás” para ajudar o seu chefe-de-fila.