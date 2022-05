André ViaMonte estreia tema “contra a guerra ou todas as guerras que se possam perpetuar”

Em Maio de 2020, reagindo à então recém-declarada pandemia da covid-19, o cantor e compositor André Viamonte estreou Aqui, canção “feita em contexto onde o medo tenta predominar devido a um vírus que invadiu o nosso quotidiano”. Agora, num tempo onde a palavra “guerra” voltou ao quotidiano europeu com a invasão da Ucrânia pelas tropas de Vladimir Putin, gravou uma canção intitulada Deadfall e gravou, a partir dela, um videoclipe com a participação do rapper B-LEZA. No texto que acompanha o videoclipe, em estreia esta sexta-feira, diz-se que “a Humanidade vive actualmente numa verdadeira corrente de informação onde ficamos imersos, ficando mais difícil relembrar o passado. Vive-se em ‘loop’ histórico, vislumbramos um futuro e esquecemos de todo um passado que nos alerta para acontecimentos que deveríamos aprender.” É contra este círculo vicioso que se insurge Deadfall, “contra a guerra ou todas as guerras que se possam perpetuar.” Realizado por Tiago Costa, co-autor do argumento junto com André ViaMonte, o videoclipe conta com a participação de André Sá, Hugo Batista, Pedro Quintal, Miguel Cadilhe, Guilherme Diniz, Jaime Quental, Hugo Santos Silva, Miguel Garoupa e Rui Braga.

Nascido em Zurique, em 1983, filho de emigrantes, André ViaMonte viveu depois em Singen, uma cidade do Sul da Alemanha, crescendo a ouvir diferentes sonoridades e culturas musicais, do folclore português ao fado, à ópera, ao jazz, à bossa nova, até vozes búlgaras. Compôs cedo os seus primeiros temas, acabando por firmar aos 22 anos, e já em Portugal, um lugar na música, enquanto se formava em musicoterapia. Tem dois álbuns a solo: VIA (2016) e MONTE (2019).