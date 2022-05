Sexta na TV: do terror à perdição, entre câmaras, bebés e Bee Gees

CINEMA

Wonderstruck: O Museu das Maravilhas

Hollywood, 21h30

As histórias de duas crianças, separadas por meio século, cruzam-se de forma peculiar no museu de História Natural de Nova Iorque. Com Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore e Michelle Williams nos papéis principais, este filme de Todd Haynes parte do best-seller homónimo de Brian Selznick, também autor do argumento.

A Cada Passo Teu

TVCine Emotion, 21h45

Quando nada parece funcionar nas sessões de terapia de uma paciente sua, Philip tenta uma estratégia pouco convencional: expor as suas próprias fragilidades. Pouco depois dessa consulta, ela suicida-se. O caso é tornado público. A sua carreira e credibilidade ficam em risco. Mas o verdadeiro inferno começa quando aceita relacionar-se com James, o irmão dela, que está devastado com a perda. Realizado por Vaughn Stein e escrito por David Murray, este thriller psicológico é interpretado por Casey Affleck, Sam Claflin, Michelle Monaghan e Veronica Ferres, entre outros. Numa dupla dedicada a Affleck, o canal marca reencontro com o actor amanhã, a esta hora, em O Amigo de Sempre.

O Senhor Babadook

AMC, 22h10

Jennifer Kent estreou-se na longa-metragem com esta história de terror. Amelia (Essie Davis) é uma jovem viúva. Samuel (Noah Wiseman), o filho de seis anos, tem um pesadelo recorrente com um monstro. Quando descobrem o livro O Senhor Babadook, os terrores da criança ganham novas proporções. O filme abre a sessão dupla Especial Terror Sexta-Feira 13. A seguir (às 23h41), há Poltergeist, o remake realizado por Gil Kenan em 2015 do filme de culto que Tobe Hooper dirigiu em 1982, segundo uma história de Steven Spielberg.

Maryline

RTP2, 22h56

Aos 20 anos, a inocente Maryline, decide partir da pequena aldeia onde sempre viveu para tentar a sorte em Paris, onde espera singrar como actriz. Mas a sua timidez e falta de experiência mundana torna-a um alvo fácil de gente mal-intencionada. Com argumento e realização de Guillaume Gallienne, um filme dramático com Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol, Eric Ruf e Xavier Beauvois no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart

TVCine Edition, 22h

Premiado com um Emmy e realizado por Frank Marshall, documenta o percurso da banda que vendeu mais de 200 milhões de discos e que se distinguiu pelos falsetes cantados sobre tessituras disco sound, dançáveis ou românticas. Barry, o mais velho dos irmãos Gibb, partilha histórias do trio. Os gémeos Maurice e Robin (que morreram em 2003 e 2012, respectivamente) surgem em entrevistas de arquivo e imagens inéditas captadas em concertos, estúdio e vídeos pessoais. O documentário conta ainda com depoimentos de familiares, amigos e músicos como Barbra Streisand, Noel Gallagher, Justin Timberlake, Eric Clapton, Mark Ronson ou Chris Martin.

See No Evil

AMC Crime, 22h30

A videovigilância ao serviço da investigação criminal. Eis o tema da série documental que arranca hoje para a quinta temporada de casos em que as câmaras foram determinantes para identificar e capturar criminosos. Os seis episódios são debitados à sexta-feira, em dose dupla.

SÉRIES

Amor de Perdição - Memórias de Uma Família

RTP Memória, 9h10

Em 1979, um ano depois da chegada aos cinemas do Amor de Perdição de Manoel de Oliveira, a RTP estreava a adaptação televisiva. A minissérie volta hoje à antena através da RTP Memória, onde fica diariamente. Baseia-se no famoso romance de Camilo Castelo Branco sobre o amor trágico entre Simão Botelho e Teresa de Albuquerque. Com António Sequeira Lopes e Cristina Hauser nos papéis principais, conta também com Elsa Wallenkamp, António J. Costa, Henrique Viana, Maria Dulce e Ruy Furtado.

The Essex Serpent

Apple TV+, streaming

Estreia. Encabeçada por Claire Danes e Tom Hiddleston, esta série de época foi adaptada por Anna Symon a partir de um romance de Sarah Perry. Centra-se numa viúva que sai da Londres vitoriana depois de escapar do seu casamento abusivo, rumando a uma pequena aldeia em Essex para estudar uma mítica serpente. Conhece e forma uma relação especial com um pároco, mas acaba por ser acusada de ser responsável por uma tragédia.

INFANTIL

Boss Baby: Negócios de Família (V. Orig.)

TVCine Top, 21h30

Tom McGrath, responsável pelo primeiro Boss Baby (e também pela saga Madagáscar), continua a história iniciada em 2017, com base na personagem criada por Marla Frazee nos seus livros infantis. Amanhã, às 9h35, vai para o ar a versão portuguesa.