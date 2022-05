Fim-de-semana na TV: em família numa aldeia, num festival, na ópera e entre seres azuis

CINEMA

Hostis

Hollywood, sábado, 18h35

EUA, 1892. O capitão Joseph Blocker, que odeia tribos nativas, é incumbido de escoltar um chefe cheyenne moribundo e a sua família de volta às suas terras. Ao encontrarem Rosalie, uma jovem branca que sobreviveu ao massacre da família por um grupo de índios, decidem levá-la. Escrito e realizado por Scott Cooper, a partir de uma história de Donald E. Stewart, este western conta com actuações de Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster, Stephen Lang, Jesse Plemons, Rory Cochrane, Adam Beach, Q’orianka Kilcher e Timothée Chalamet.

Beirute - O Resgate

RTP1, sábado, 00h

Escrito por Tony Gilroy e realizado por Brad Anderson, um thriller de espionagem com Jon Hamm, Rosamund Pike, Dean Norris, Shea Whigham, Larry Pine e Mark Pellegrino. Passado no Líbano, a centra-se num diplomata americano que é reenviado pela CIA para Beirute, dez anos depois de ali ter vivido uma tragédia pessoal. O objectivo é negociar a libertação de um amigo.

Um Filme Falado

RTP2, sábado, 00h43

Filme de Manoel de Oliveira, com Leonor Silveira, Filipa de Almeida, John Malkovich, Catherine Deneuve, Stefania Sandrelli, Irene Papas e Luís Miguel Cintra no elenco. Rosa Maria é uma jovem professora de história que embarca com a filha num cruzeiro pelo Mediterrâneo, com destino à Índia, onde se reunirá com o marido. Vai a lugares de que falava nas aulas mas que nunca visitara e conhece gente fascinante. A caminho de um porto no Golfo Pérsico, surge uma estranha ameaça ao navio e aos passageiros.

Orgulho e Glória

Hollywood, sábado, 1h45

Um thriller de acção de Gavin O’Connor, focado numa família de polícias nova-iorquinos cuja credibilidade é posta em causa. Quando quatro agentes são abatidos numa rusga, o detective-chefe Francis Tierney (Jon Voight) pede ao filho Ray (Edward Norton) que lidere aquela investigação delicada. Ele aceita com relutância, por saber que os polícias assassinados integravam a equipa do seu irmão (Noah Emmerich) e do seu cunhado (Colin Farrell). No limite, terá de enfrentar o dilema de optar pela lealdade à farda ou à própria família.

Mães à Solta

Cinemundo, domingo, 18h25

Com Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn e Christina Applegate, uma comédia malcomportada de Jon Lucas e Scott Moore (autores do argumento d’A Ressaca) sobre um grupo de mulheres que resolve libertar-se das culpas e pressões associadas ao síndrome de mãe perfeita – uma decisão que acaba por lhes escapar ao controlo.

Serena

RTP1, domingo, 23h59

EUA, anos 1930. George (Bradley Cooper) e Serena (Jennifer Lawrence) trocam Boston por uma propriedade nas montanhas, onde se dedicam à exploração de madeira. Juntos, constroem um enorme império, que floresce a cada ano. Mas a felicidade do casal é assombrada quando ela sofre um aborto e descobre que nunca mais poderá voltar a engravidar. Com realização de Susanne Bier e argumento de Christopher Kyle, um filme dramático que adapta o romance homónimo de Ron Rash.

Django Libertado

Hollywood, domingo, 1h20

Comédia negra sobre a escravatura, em jeito de western spaghetti e ao estilo de Quentin Tarantino. Jammie Foxx é Django, um homem em busca da jovem esposa, Broomhilda (Kerry Washington), tendo como aliado o dentista e caçador de recompensas King Schultz (Christoph Waltz). Ela está cativa na plantação do poderoso e cruel Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Para a resgatarem, terão de enfrentar Candie e seus capatazes, e também preconceitos profundamente enraizados.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Montanha do Tamanho do Homem

RTP2, sábado, 17h27

João Nuno Brochado é o autor deste retrato da “segunda vida” da aldeia de Drave, nas serranias de Arouca. Ficou desabitada em 2000, mas houve quem recusasse deixá-la ao abandono – mesmo sem electricidade, água canalizada, rede de telemóvel ou acessos para além de caminhos de cabras. “Não só houve pessoas que começaram a reconstruí-la – os escuteiros –, como se tornou ponto de atracção turística, com milhares de pessoas a passarem por lá todos os anos”, explicou o realizador à agência Lusa.

Cola Wars

TVCine Edition, domingo, 12h50

Coca-cola ou Pepsi? Esta questão simples carrega um negócio de milhões que, durante décadas, aguçou a agressividade das campanhas e gerou episódios de espionagem industrial. A história é contada a partir de testemunhos e imagens de arquivo.

MÚSICA

Festival Eurovisão da Canção 2022

RTP1, sábado, 20h

Directo. É esta noite que se conhece o vencedor da 66.º edição. Será escolhido em Turim (Itália) entre os 20 países apurados nas duas semifinais – incluindo Portugal, representado por Maro com Saudade, saudade –, aos quais se junta o grupo dos chamados big five (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido), que têm passe directo para a última fase.

Aida Garifullina no Teatro Colón: O Meu Sonho Argentino

RTP2, domingo, 23h44

A soprano russa Aida Garifullina canta obras de Bizet, Gounod, Tchaikovsky, Rimsky-Kórsakov, Delibes, Verdi, Mascagni, Massenet e Leoncavallo, acompanhada pela Orquestra Filarmónica de Buenos Aires. Dirigido pelo maestro Carlos Vieu, o concerto foi registado no Teatro Colón, na capital argentina, em Agosto de 2019.

ÓPERA

La Bohème - Teatro Nacional de São Carlos

RTP2, sábado, 22h03

Desde a estreia em 1896, em Turim, sob a direcção de Arturo Toscanini, que La Bohème é uma das mais famosas óperas de Puccini. A história passa-se em Paris e conta o amor entre o poeta Rudolfo e a bordadeira Mimi. Em Março passado, voltou a ser encenada no São Carlos, em Lisboa, numa produção da Ópera de Oviedo, com direcção musical de Domenico Longo e encenação de Emilio Sagi. As récitas representaram o regresso a uma certa normalidade e plenitude, sem restrições cénicas e com a orquestra de volta ao fosso.

ENTRETENIMENTO

Chefs da Nossa Terra

RTP1, domingo, 15h10

Estreia. É em Ponte de Lima que arranca um périplo pelo país que, a pretexto da descoberta das iguarias típicas – nomeadamente, através de uma competição culinária –, pretende promover “o melhor que cada região tem para oferecer ao nível da riqueza natural, histórica, turística e económica”, anuncia a RTP. Isabel Silva e João Paulo Rodrigues são os anfitriões.

MAGAZINE

Scroll

RTP2, domingo, 20h31

Começa a segunda temporada do “programa de debate para a geração Z”, onde são os jovens a falar das suas preocupações, motivações e expectativas, nas mais diversas áreas. A apresentação está a cargo do humorista Diogo Faro e da influencer Beatriz Tavares. E, tal como na temporada anterior, também os artistas terão o seu espaço.

INFANTIL

Matraquilhos (V. Port.)

Panda Kids, sábado, 11h30

Inspirado na banda desenhada de Roberto Fontanarrosa e dirigido por Juan José Campanella, conta a história de Amadeu, um exímio jogador de matraquilhos que, ao ser desafiado para um jogo de futebol a sério, vê os bonecos ganharem vida para o ajudarem.

Os Smurfs (V. Port.)

AXN Movies, domingo, 8h56

Raja Gosnell realiza esta comédia que alia o live-action à animação em 3D para dar vida às pequenas criaturas criadas pelo belga Pierre “Peyo” Culliford. Começa quando um grupo é sugado por um portal mágico para Nova Iorque, onde farão amigos (Neil Patrick Harris e Jayma Mays) enquanto fogem ao feiticeiro Gargamel (Hank Azaria). É o início de uma sessão triplamente azul: seguem-se Os Smurfs 2, com acção em Paris (às 10h45), e Smurfs: A Aldeia Perdida ou a busca de Smurfina por criaturas como ela (12h36). A pensar no Dia Mundial da Família, celebrado neste domingo, o canal prossegue a emissão com filmes para todas as idades: Jumanji (às 14h), O Segredo de Terabitia (16h12), Aqui Há Gato! (17h44) e A Ilha das Cabeças Cortadas (19h08).