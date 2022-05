Florence + The Machine: sem surpresas, a febre voltou

Como em 99% dos álbuns recentes, há uma marca pandémica inscrita na música. De forma declarada ou subliminar, inscrita nas letras em citação no ambiente sonoro criado, ora introspectivo (ah, a solidão do confinamento), ora expansivo (ah, as saudades que tínhamos de concertos e pistas de dança cheias de gente), a pandemia fez, sem surpresas, o seu caminho nas canções. Florence + The Machine não é excepção.