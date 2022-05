Igor Khashin e Yulia Khashina em entrevista exclusiva: “Não temos nada a esconder”

Casal russo no centro da polémica do acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal fala pela primeira vez numa entrevista para ler nesta sexta-feira.

Igor Khashin e Yulia Khashina, o casal de russos que tem estado no centro da polémica sobre o acolhimento de refugiados em Setúbal, garante não ter nada a esconder e que nenhuma informação obtida por si no processo de acolhimento foi transmitida às autoridades russas.

Em entrevista exclusiva ao PÚBLICO e ao jornal O Setubalense, a publicar nesta sexta-feira, os dois respondem a todas as perguntas sobre o caso que lançou dúvidas sobre o sistema de acolhimento a refugiados em Portugal e que dominou nas últimas semanas o debate político no país.

Sobre as investigações em curso, informam que não foram constituídos arguidos na sequência das buscas da Polícia Judiciária à Linha de Apoio a Refugiados de Setúbal e garantem aguardar os resultados serenamente. “A Judiciária que faça o seu trabalho, não temos nada a esconder”, diz Igor Khashin.

Nesta longa entrevista, o casal nega as acusações que têm sido feitas, fala sobre a sua relação com a Embaixada da Federação Russa e relata encontros com o cônsul da Ucrânia. Igor Khashin e Yulia Khashina afirmam que a guerra em curso na Europa é uma tragédia e descrevem o seu trabalho de 20 anos à frente da associação Edinstvo, que, dizem, “foi destruído num dia”.