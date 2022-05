Montenegro não põe linhas vermelhas ao Chega para evitar “perpetuar PS no poder”

Moção de estratégia global do antigo líder parlamentar do PSD recupera ideia dos “estados gerais”

Luís Montenegro candidata-se à liderança do PSD com a estratégia de não excluir o Chega se isso servir para afastar o PS do poder, deixando abertos os cenários de alianças governativas. Na moção de estratégia global, divulgada esta quinta-feira horas depois da formalização da candidatura, o antigo líder parlamentar recupera a ideia de “estados gerais” com o nome Movimento Acreditar.