Marcelo irá pedir fiscalização preventiva da futura lei de emergência sanitária

O Presidente da República já decidiu. Quando houver o futuro diploma da lei de emergência sanitária chegar a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa irá pedir uma fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional. “Mais vale prevenir do que remediar”, afirmou o Presidente da República esta quinta-feira. O anteprojecto elaborado por Comissão Técnica nomeada para o efeito estava na gaveta do primeiro-ministro há mais de seis meses e foi conhecido esta quarta-feira.

“Fiquei muito contente com esse anúncio porque corresponde ao que propôs aos partidos várias vezes”, afirmou Marcelo. “Foi entendido, e bem, que durante a pandemia não era fácil tratar. Agora que estamos num intervalo relativo no quadro da evolução pandémica é ocasião para o Governo fazer o que fez” e “ouvir uma série de entidades” para elaborar uma proposta de lei.

Apesar de o processo legislativo ainda não ter arrancado e estar em fase de discussão, o Presidente da República já traçou o caminho do texto. “Desde já vos digo o que tenciono fazer com a lei. Quando chegar às minhas mãos, [vou] apreciá-la e mandá-la para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas à margem da sessão de encerramento do 1.º Fórum Económico Luso-Luxemburguês, em Lisboa.

O chefe de Estado explicou que não se trata de temer que o diploma lhe chegue com fragilidades, mas de garantir que o diploma é suficientemente robusto para dissipar quaisquer dúvidas em torno de uma lei há tanto pedida. “Imaginem que concordo com a lei e não tenho dúvidas sobre a constitucionalidade. Temo que depois comece a haver recursos ou impugnações de vários cidadãos sobre isto ou aquilo”, explicou. “Não podemos viver nessa incerteza”, acrescentou, até porque “a grande vantagem da lei de emergência sanitária deve ser acabar com dúvidas que algumas pessoas tinham”. “Eu não tinha, mas alguns tinham”, ressalvou.