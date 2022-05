Na Índia, os pássaros estão a cair do céu por causa da onda de calor

Equipas de resgate no estado de Gujarat, no oeste da Índia, estão a recolher todos os dias dezenas de pássaros exaustos e desidratados por causa da escaldante onda de calor que está a secar as fontes de água na maior cidade do estado, afirmaram médicos veterinários e socorristas de animais à Reuters.

Nestes que são os meses pré-Verão mais quentes dos últimos anos, grandes áreas do sul da Ásia estão secas, o que levou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a alertar para o aumento dos riscos de incêndio.

Médicos de um hospital veterinário administrado pela organização sem fins lucrativos Jivdaya Charitable Trust, em Ahmedabad, disseram que trataram milhares de pássaros nas últimas semanas, e que todos os dias são resgatados dezenas de pássaros, como pombos e milhafres.

“Este ano foi um dos piores dos últimos tempos. Vimos um aumento de 10% no número de aves que precisam de ser resgatadas”, disse Manoj Bhavsar, que trabalha em colaboração com a associação e salva aves há mais de uma década.

Na quarta-feira, médicos veterinários estavam a dar comprimidos multivitamínicos às aves e usar seringas para lhes dar água.

As autoridades de saúde de Gujarat emitiram avisos aos hospitais para abrirem enfermarias especiais para os casos de insolação e de outras doenças relacionadas com o calor devido ao aumento das temperaturas.