Ideologia sexista não pode determinar cuidados de saúde às pessoas

A eficácia do planeamento familiar não se mede pelo número de Interrupções Voluntárias da Gravidez. Quantos homens utilizam a consulta de planeamento familiar e usam preservativo como meio de prevenção de IST ou como controlo de natalidade? Quantas vasectomias foram feitas em Portugal?

A notícia publicada no jornal PÚBLICO de 10/5/2022, com o título Médicos de Família podem ser penalizados se tiverem utentes que interromperam voluntariamente a gravidez, distorce o exercício da Medicina Geral e Familiar. Desvia o foco do cidadão e assenta numa ideologia sexista.