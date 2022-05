Metadados e vídeovigilância

Na polémica actual sobre a (in)constitucionalidade do registo indiscriminado de metadados encontro algum paralelo com a questão da gravação de imagens vídeo na via pública. Obviamente que não faz sentido que tudo e todos sejam objecto de gravação sistemática e indiscriminada do destino das suas chamadas telefónicas ou dos seus passeios higiénicos. Mas, considerando a importância fundamental que tais registos possam ter na investigação e prova de actividades criminosas, será que a opção tem de ser mesmo entre o tudo ou nada? Não será possível que tais registos sejam realizados e mantidos em caixa negra, apenas para serem abertos caso necessário por ordem judicial?

Não gostaria, eu e imagino que os cidadãos em geral, que o que se passa em frente à nossa casa fosse permanentemente registado e acessível a qualquer um, mas, caso aí ocorresse um assalto ou uma agressão, seria muito útil ter uma caixa negra que pudesse ser aberta. Não me parece muito complicado…

Carlos J F Sampaio, Esposende

Última hora

O “pacifista” de todos os pacifistas – Serguei Lavrov, ministro das relações exteriores da Rússia – proclamou para todos os cantos do mundo que a mãe Rússia não quer uma guerra na Europa, a menos que toda ela se submeta ao seu expansionista domínio. E, indo mais além, tal “pacífica” mente, disse que quem quer realmente guerrear são a Europa Ocidental, a reboque dos EUA e da NATO.

Pelos vistos, eles, imperialistas de todos os impérios, conjuntamente com russos, russistas e putinistas, não passam de verdadeiros e únicos “meninos de coro” da igreja moscovita do primaz Cirilo I, que dizem ser “unha com carne” com Putin, o qual, desde 24 de Fevereiro tem tentado por todos os “meios pacíficos” expulsar o que diz serem os autênticos “vendilhões do templo ucraniano”, mormente os que estão a ser constantemente mimoseados com tonitruantes cânticos de metralha em Mariupol.

E, perante tanta “beatitude” que nos entra todos os dias casa adentro, o “santo” Lavrov pede-nos contenção para qualquer acto leviano nosso, pois poderá sair-nos bem caro, sem qualquer espécie de bula ou indulgência.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Ucrânia

Esta guerra na Ucrânia não é mais do que um episódio do grande jogo de xadrez que tem não dois mas sim quatro jogadores sentados à volta do tabuleiro e que se rege por regras muito diferentes das que constam nos manuais. Um deles tem mais peças que os outros e outro tem vindo a aumentar o seu arsenal de peões, cavalos, torres e os equivalentes de reis, rainhas e bispos, entidades que não reconhece. Há aquele que se sente a perder e não hesitará em usar todos os peões e todas as armas para não ser ameaçado. O 4.º jogador é o mais fraquinho porque não é um jogador, é uma “comissão” de vários jogadores com personalidades e interesses diferentes. Tem muitos peões mas quase nada de cavalos e torres, embora não lhe faltem reis e rainhas bem “apoderados” por bispos e mais acima. O objectivo é ganhar a hegemonia do tabuleiro se necessário for fazendo batota e lixando os outros.

Jorge Mónica, Parede

Língua Portuguesa

Manifestou recentemente um leitor o seu enfado pelas palavras e expressões inglesas. E fez muito bem, na maior parte das vezes são inúteis no discurso do dia-a-dia.

No entanto, o inglês tem a “atenuante” de ser uma língua ensinada nas nossas escolas, e bem. Já fico mais que enfadado, fico furioso, com a existência, em Lisboa pelo menos, de gigantescas inscrições numa língua que 99% dos portugueses não entendem. Falo do chinês. Basta passar na Avenida da República para se verificar esta situação. Ao que parece “tudo está legal”.

Dia Mundial da Língua Portuguesa, foi o que disseram?

J. Mira, Lisboa

O caso de Setúbal

No editorial do PÚBLICO de 10 de Maio, o seu director, Manuel Carvalho (MC), sobre “a história do acolhimento de refugiados na Câmara de Setúbal”, escreve a determinado passo que “até prova em contrário, a autarquia não sabia dessa vigilância” (referindo-se ao facto do cidadão russo, Igor Kashin, fundador da Associação dos Imigrantes de Leste – Edinstvo, estar a ser “monitorizado”, desde 2014, pelo SIS). Escreve a seguir, com sentido sancionatório, que a Câmara de Setúbal “devia saber”. Concluo eu, culpada, devia saber. Mas o mais interessante de tudo isto, é que MC no seu editorial questiona-se quanto ao facto do SIS não ter informado o gabinete do primeiro-ministro, nem tão pouco o Alto-Comissariado para as Migrações. Concluo eu, de novo, o SIS procedeu mal ao não ter informado, a seu tempo, estas entidades, mas não há como perdoar à CM de Setúbal por não saber que o cidadão Igor Kashin estava, desde 2014, sob vigilância do SIS. Já agora, porque razão não está MC preocupado com situações semelhantes que se verificam noutras câmaras municipais? Desta vez, creio que não será necessário tirar qualquer conclusão.

Rui Oliveira, Lisboa