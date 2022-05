O aborto deve ser legal. Mas não deve deixar de ser um mal

Imagine, caro leitor, que trabalha num gabinete de planeamento familiar. O seu trabalho consiste em conversar com jovens em idade fértil, sobretudo mulheres, e sensibilizá-las para uma gestão responsável da sua vida sexual. Escrevi “sobretudo mulheres” não porque as práticas sexuais dos homens não devam ser responsáveis, mas porque a gravidez indesejada tem um impacto desproporcional nas mulheres – e evitar gravidezes indesejadas é a prioridade número um do trabalho num gabinete de planeamento familiar. Pergunta: será boa prática que você, caro leitor trabalhador, seja anualmente premiado – repare: não é penalizado, é premiado – em função do número de utentes à sua responsabilidade que não recorreu à interrupção da gravidez num determinado ano?