Presidente e primeira-ministra da Finlândia pedem adesão “sem demoras” à NATO

A Finlândia está muito próxima de deixar cair o seu estatuto de neutralidade de décadas, depois de o Presidente, Sauli Niinisto, e de a primeira-ministra, Sanna Marin, terem emitido um comunicado conjunto, esta quinta-feira, a defender a adesão do país à NATO “sem demoras”.

Esta decisão histórica, cuja oficialização ainda depende da aprovação dos partidos e do Parlamento, surge como consequência directa da invasão da Ucrânia pela Rússia, país que partilha uma fronteira de mais de 1300 quilómetros com a Finlândia.

“Durante esta Primavera, houve uma importante discussão sobre a possível adesão da Finlândia à NATO. Foi preciso tempo para permitir que o Parlamento e que a sociedade, como um todo, pudessem estabelecer as suas posições sobre o assunto. Foi preciso tempo para contactos internacionais estreitos com a NATO e com os seus Estados-membros, assim como a Suécia. Quisemos dar ao debate o espaço que ela pedia”, lê-se no comunicado.

“Agora que o momento da tomada de decisão está próximo afirmamos a nossa visão partilhada, também para informação dos grupos parlamentares e dos partidos. A adesão à NATO vai fortalecer a segurança da Finlândia. Enquanto membro da NATO, a Finlândia vai reforçar toda a aliança de defesa. A Finlândia deve candidatar-se sem demoras à NATO. Esperamos que os passos nacionais que ainda são necessários para que esta decisão seja tomada sejam dados rapidamente durante os próximos dias”, pedem Niinisto e Marin.

No próximo sábado os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros da NATO juntam-se em Berlim, na Alemanha, para um encontro informal. Os ministros vão discutir assuntos relacionados com a guerra na Ucrânia, mas a questão do alargamento também estará, seguramente, em cima da mesa.

NATO membership would strengthen Finland's security. As a member of NATO, Finland would strengthen the entire defence alliance. Finland must apply for NATO membership without delay.

Segundo a mais recente sondagem sobre o tema, realizada pela emissora pública finlandesa YLE, citada pela Reuters, 76% dos finlandeses são favoráveis à entrada do país na Aliança Atlântica. Nos anos anteriores à guerra, esta percentagem andava pela casa dos 25%.

Um debate semelhante está a ser levado a cabo na vizinha Suécia, que também deve oficializar a sua candidatura à NATO nos próximos dias.

O estatuto de neutralidade da Finlândia, um Estado independente desde 1917, tem raízes na “Guerra do Inverno”, um conflito armado iniciado em 1939, com a invasão ao território finlandês pelas tropas da União Soviética, e que resultou na morte de cerca de 80 mil soldados finlandeses.

Nos termos do acordo de paz assinado em 1948 com os soviéticos, a Finlândia foi forçada a ceder cerca de 10% do seu território e a declarar-se neutral.

Durante os anos da Guerra Fria, os diversos Governos do país mantiveram essa posição de forma a não antagonizarem a URSS. O colapso do bloco soviético no início dos anos 1990 não fez, ainda assim, a Finlândia abdicar da neutralidade, apesar da sua aproximação ao Ocidente.

A adesão à União Europeia em 1995 confirmou esse rumo preferencial, mas não foi acompanhada pela pretensão de aderir à NATO.