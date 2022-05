A longa sombra da Rússia, que causou a “experiência de morte iminente” à Finlândia

O país nórdico foi invadido pela União Soviética numa operação especial com muitos paralelos com a da Rússia na Ucrânia. O poderoso vizinho dita aspectos essenciais da vida na Finlândia, como estar preparado para qualquer catástrofe.

A Finlândia não tem como esquecer o seu grande e poderoso vizinho, depois de ter tido “uma experiência de morte iminente na II Guerra Mundial”, como disse ao Financial Times Janne Kuusela, director-geral para política de Defesa no Ministério da Defesa. A existência da Rússia - vizinho poderoso por quem foi invadida numa “operação especial”, uma das duas guerras entre os dois, e com partilha uma fronteira de 1340 quilómetros - nunca é um pormenor.