Chefe da diplomacia chinesa visita Ilhas Salomão para grande receio eleitoral do Governo australiano

Wang Yi deverá aterrar em Honiara antes das eleições australianas, marcadas para 21 de Maio. Em Camberra, o partido do governo está preocupado pelo efeito que a visita poderá ter no seu resultado eleitoral.

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, deverá fazer uma visita surpresa às Ilhas Salomão nas próximas semanas. Mais um sinal do empenho de Pequim no fortalecimento das relações diplomáticas, comerciais e na cooperação militar com o arquipélago no Sul do Pacífico, com quem estabeleceu relações diplomáticas apenas em 2019