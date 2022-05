Destruição, valas comuns e minas terrestres: as aldeias ucranianas recapturadas nos arredores de Kharkiv

Ao longo dos últimos dias, as tropas ucranianas têm anunciado a recuperação de várias localidades na periferia de Kharkiv — Pitomnik, Malaia Roha, Tsirkuni, Ruska Lozova, entre outras.

A aldeia de Vilkhivka, uma das recuperadas pelos ucranianos, não tem agora mais que um aglomerado de entulho no lugar das habitações que albergavam entre duas e três centenas de habitantes da aldeia antes da ocupação russa. Encontram-se corpos de soldados russos espalhados pelos caminhos da aldeia, até em valas comuns, e civis mortos na berma na estrada, enquanto os militares procuram por minas terrestres que os russos deixaram para trás.

O lugar esteve sob domínio russo durante mais de um mês, até ao começo da contra-ofensiva ucraniana, em inícios de Abril. Só agora, um mês depois, é que foi dada como recuperada — as tropas russas recuavam no terreno, mas os bombardeamentos eram frequentes e constantes, tanto em Vilkhivka como nas restantes terras que separam Kharkiv da fronteira com a Rússia.