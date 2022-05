Remodelação de ETAR que polui afluente do Tejo não deverá estar concluída antes de 2025

Construída há quase 20 anos, a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Arruda dos Vinhos há muito que revela incapacidade para dar resposta à quantidade e à natureza dos efluentes que recebe. O problema agravou-se em 2015 com a decisão camarária de encaminhar para ali efluentes da principal zona industrial do concelho. As águas lançadas pela ETAR no troço vizinho do Rio Grande da Pipa são, frequentemente, negras e salpicadas por manchas de espuma. Os maus cheiros intensos são, também, frequentes e a linha de água, que desagua no Tejo, cerca de 10 quilómetros mais à frente, deixou, praticamente, de ter vida.