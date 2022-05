Peneda-Gerês: há um novo abrigo de montanha para acolher os visitantes

Um dos quartéis do Santuário de Nossa Senhora da Peneda foi remodelado e tornou-se abrigo aberto a alojar romeiros, montanhistas e turistas.

Aumentar a oferta de alojamento dentro da área do Parque Nacional Peneda-Gerês e dinamizar o Turismo de Natureza do concelho de Arcos de Valdevez. São dois dos objectivos de uma nova estrutura de apoio aos visitantes, o Abrigo de Montanha da Peneda.

Em Gavieira, o abrigo nasceu com a “remodelação e beneficiação de um dos quartéis do Santuário” de Nossa Senhora de Peneda, informa-se em comunicado.

Foram criadas “camaratas, espaços destinados a instalações sanitárias e cozinha comum”, havendo uma capacidade para alojar 28 pessoas, “repartidas por duas camaratas”.

O espaço permite agora “alojar os romeiros da Peneda, da Via Mariana, os turistas e os montanhistas” do parque que “escolham o local para prática de escalada e outras actividades de montanha”.

Foto Santuário de Nossa Senhora de Peneda CM Arcos de Valdevez

O novo abrigo foi inaugurado esta segunda-feira, no âmbito da comemoração do 51.º aniversário do parque da Peneda-Gerês.

Na sessão, o presidente da câmara municipal e presidente da Comissão de Co-gestão do parque, João Esteves, adiantou que está a ser desenvolvido o processo de Classificação Nacional do Santuário da Nossa Senhora da Peneda, “um sítio onde o Património Natural e Cultural têm um dos seus maiores ícones.”