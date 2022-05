Governo esclarece que políticas salariais da função pública são discutidas com sindicatos

Remunerações do sector público não serão discutidas no quadro do acordo de rendimentos que o Governo quer fechar até ao início do Outono.

A evolução dos salários da função pública será discutida com os sindicatos do sector e não integrará o acordo de rendimentos e competitividade que o Governo começou na quarta-feira a discutir com os parceiros sociais na Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS).

O acordo será transversal e a valorização dos rendimentos dos funcionários públicos será tida em conta na evolução global dos salários. Contudo, e ao contrário do que indicou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, as políticas salariais da função pública não serão discutidas no âmbito do acordo de rendimentos, mas com os sindicatos da Administração Pública como é habitual.

Questionada, no final da CPCS, sobre se a evolução dos salários da função pública também seria discutida no âmbito do acordo, Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e da Segurança Social, indicou que sim. “Naturalmente que a função pública faz parte dos rendimentos, um acordo de rendimentos inclui todos os rendimentos do trabalho do país”, disse.

Já nesta quinta-feira, o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros esclareceu que afinal não será assim. “Não obstante a valorização dos rendimentos dos trabalhadores da Função Pública se integrar, naturalmente, no diálogo social sobre o aumento de rendimentos que o acordo de rendimentos e competitividade preconiza” - adiantou fonte oficial - “políticas salariais na Administração Pública são negociadas com as organizações representativas dos trabalhadores.”

Até ao início do Outono, o Governo quer discutir com os parceiros sociais um acordo para vigorar ao longo da legislatura que permita a “valorização dos salários”, baseada numa metodologia “de fixação anual de referencial para actualização dos salários, por sector”, tendo em conta a evolução esperada e os ganhos de produtividade e inflação.

Um dos objectivos do Governo é aumentar, até 2026, o peso das remunerações no PIB em três pontos percentuais, de modo a atingir a média da União Europeia. E é aqui que os salários da função pública serão considerados.